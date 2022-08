4 Der Fahrer eines schweren Lastwagens hat mutmaßlich übersehen, dass Autos an einer roten Ampel angehalten hatten. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Auf der B 10 auf Höhe des Abzweigs in Fahrtrichtung Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) ereignete sich am Mittwoch gegen 11.35 Uhr ein Unfall mit vier Fahrzeugen. Ein 72 Jahre alter Muldenkipper-Fahrer war aus Richtung Eberdingen nach rechts auf die B 10 abgebogen. Er übersah laut der Polizei vermutlich mehrere Fahrzeuge, die wegen einer roten Ampel hielten. Der 72-Jährige fuhr auf den VW Golf eines 42-Jährigen auf und schob diesen auf einen Mercedes, in dem ein 50 Jahre alter Fahrer sowie zwei 38 und 25 Jahre alte Mitfahrer saßen. Der Mercedes wurde noch auf einen VW Crafter geschoben, in dem ein 69-jähriger Fahrer saß. Der 42 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen, während der 25-Jährige und der 69-Jährige jeweils leicht verletzt wurden. Alle drei Personen kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 45 000 Euro. Die B 10 war an der Abzweigung bis etwa 16 Uhr zeitweise voll gesperrt.