Ein 85-Jähriger baut im Zuge eines Parkmanövers gleich mehrere Unfälle. Der Schaden, den der Senior dabei hinterlässt, ist beträchtlich.















Mehrere Unfälle hintereinander hat ein 85-Jähriger am Mittwoch in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) gebaut und dabei einen Schaden von 15 000 Euro verursacht. Der Senior war gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Andreaestraße mit seinem Mercedes an der Front eines VW hängen geblieben. Dabei verkeilte sich die Kennzeichenhalterungen des VW am Mercedes. Um die Autos wieder zu trennen, gab der Rentner wohl etwas zu viel Gas, wodurch er gegen einen Ford und schließlich gegen einen Baum fuhr.