Vaihingen an der Enz

1 Wenig Eindruck hinterließ ein Räuber mit einem Elektroschocker bei zwei Netto-Angestellten. Foto: dpa/Boris Roessler

Zwei Verkäuferinnen einer Netto-Filiale im Kreis Ludwigsburg zeigen sich von einem Räuber unbeeindruckt. Der Täter zieht unverrichteter Dinge von dannen.















Link kopiert

Vaihingen/Enz - Mit einem Elektroschocker hat ein unbekannter Mann versucht, die Netto-Filiale in Vaihingen-Ensingen (Kreis Ludwigsburg) auszurauben. Weil sich zwei Angestellte unbeeindruckt zeigten, blieb es bei dem Versuch. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter am Freitagabend zwei Verkäuferinnen aufgelauert. Als die 56- und 57-Jährigen kurz nach Geschäftsschluss gegen 21.15 Uhr den Discounter über eine Rampe zur Warenanlieferung verließen, sprach der dunkel gekleidete Mann sie an. Er forderte die Frauen auf, den Tresor zu öffnen. Dabei drohte er mit dem Elektroschocker.

Als die Verkäuferinnen der Forderung nicht nachkamen, entfernte sich der Mann in Richtung der Kleinglattbacher Straße. An der dortigen Bushaltestelle wartete ein weiterer Mann, der eine weiße Jacke trug – vermutlich ein Komplize. Die Frauen alarmierten zuhause die Polizei. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen brachte aber keinen Erfolg. Der Täter mit dem Elektroschocker ist Anfang 20, er soll 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank sei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.