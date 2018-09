Vaihingen an der Enz Einbrecher klauen Schokoriegel und Fruchtgummi

Von red 07. September 2018 - 15:34 Uhr

Einbrecher im Kreis Ludwigsburg haben Schokoriegel und Fruchtgummi mitgenommen (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Einbrecher sind in ein Vereinsheim im Kreis Ludwigsburg eingestiegen. Doch die gefundenen Geldkassetten gaben kein Geld her – deshalb ließen die Täter süße Beute mitgehen.

Vaihingen an der Enz - Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 21.00 Uhr und Freitag 10.00 Uhr in ein Vereinsheim in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen. Dort ließen sie süße Beute mitgehen.

Mehr zum Thema

Zunächst seien die beiden Eingangstüren aufgehebelt worden, berichtet die Polizei. So gelangten die Einbrecher in die Sanitärräume und den Aufenthaltsbereich der Sportstätte. Danach sollen sie gewaltsam die Tür zur Küche geöffnet haben. Beim Durchsuchen der Räume stießen die Unbekannten auf zwei Geldkassetten. Allerdings befand sich kein Bargeld in den Kassen – sondern Süßigkeiten.

Die Polizei vermutet, dass die Täter nichts Wertvolleres entdeckt hatten. So stahlen sie schließlich Schokoriegel und Fruchtgummi im Wert von etwa 50 Euro. Der hinterlassen Sachschaden dürfte sich auf rund 1500 Euro belaufen. Zeugen möchten sich unter der Telefonnummer 07042/941-0 bei der Polizei melden.