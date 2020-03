Vaihingen an der Enz

In Vaihingen an der Enz hat es am Mittwochnachmittag gekracht.

Nach einer heftigen Frontalkollision ist die Bundesstraße 10 in Vaihingen an der Enz im Bereich der Landesstraße 1125 voll gesperrt.

Vaihingen an der Enz - Nach einem schweren Unfall auf der B10 in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist die Bundesstraße momentan voll gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, kam es kurz nach 15 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß im Bereich der Einmündung zur Landesstraße 1125.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, eines der Autos wurde dabei über die Leitplanke geschleudert und landete im Acker. Nähere Informationen zum Unfallhergang beziehungsweise zu etwaigen Verletzten liegen noch nicht vor. Die Bundesstraße bleibt während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten vorerst gesperrt (Stand: 15:20).