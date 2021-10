1 Der Verdächtige soll rund 30 Kilogramm Nüsse gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Markus Scholz

Ein 31 Jahre alter Mann soll auf einer Wiese in Vaihingen an der Enz rund 30 Kilogramm Nüsse geklaut haben. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Verdächtigen dabei beobachtet.















Vaihingen an der Enz - Die Polizei hat einen Dieb auf frischer Tat ertappt, als er auf einer Wiese bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) kiloweise Nüsse sammelte. Zuvor hätten Beamte aus einem Streifenwagen heraus gesehen, wie der Mann die Nüsse hastig in einen Rucksack geworfen habe, teile die Polizei am Mittwoch mit.

Bei der Kontrolle am Dienstag stellte sich heraus, dass die Wiese dem 31-Jährigen nicht gehörte und er die rund 30 Kilogramm Nüsse unerlaubt gesammelt hatte. Der Eigentümer des Grundstücks bekam sie zurück. Der 31-Jährige muss sich den Angaben zufolge nun wegen Diebstahls verantworten.