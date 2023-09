1 Zu Beginn schraubten in der Fabrik in Möhringen rund 35 Angestellte. Foto: privat

Die beiden Buchstaben „UT“ sind Freunden von schnellen Maschinen bis heute ein Begriff. Die Geschichte begann vor mehr als 100 Jahren in Untertürkheim. Dort wird nun ein Jubiläumswein vorgestellt.











Die schnellen Maschinen sind bis heute unvergessen: 1922 begann in Untertürkheim die Produktion der UT-Motorräder. Der Tüftler, Rennfahrer und ehemalige Daimler-Benz-Mitarbeiter Hermann Scheihing hatte sie ins Leben gerufen. Von Anfang an waren die sorgfältig hergestellten Maschinen erfolgreich, zum Beispiel bei Bergrennen und Zuverlässigkeitsfahrten. Und schon bald reichte die kleine Werkstatt nicht mehr aus, um alle Kundenwünsche zu erfüllen. Es wären größere Investitionen erforderlich gewesen, die Hermann Scheihing nicht aufbringen konnte. Er übergab seine Motorradproduktion daher 1927 an die Maschinenfabrik Bergmüller & Co. in Vaihingen. Infolge der Wirtschaftskrise stieß das Unternehmen die Motorradproduktion aber bereits 1930 wieder ab. Doch die ehemaligen Mitarbeiter Hugo Schwenk und Johann Schnürle übernahmen das Geschäft. 1935 zogen sie mit ihrer Firma in eine leer stehende Weberei an der Balinger Straße 15 in Möhringen. In den besten Zeiten schraubten die rund 35 Angestellten dort 3500 Motorräder im Jahr zusammen. Das Gebäude steht noch immer und ist nahezu unverändert.