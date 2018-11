USA Flughafen-Mitarbeiterin verspottet Kind wegen seines Vornamens

Von red/ap 29. November 2018 - 18:24 Uhr

Vorurteile bei Vornamen sind weit verbreitet. (Symbolbild) Foto: dpa-Zentralbild

An einem Flughafen in den USA musste ein fünfjähriges Mädchen mit einem ungewöhnlichen Namen den Spott einer Schalterangestellten über sich ergehen lassen. Sogar ein Foto des Boardingpasses wurde in Umlauf gebracht. Dabei wird ihr Vorname ganz anders ausgesprochen.

Santa Ana - Ein fünfjähriges Mädchen mit dem ungewöhnlichen Namen „Abcde“ hat an einem Flughafen in den USA den Spott einer Schalterangestellten über sich ergehen lassen müssen. Die Frau habe über den Vornamen gelacht und sogar ein Foto des Boardingpasses über soziale Medien im Internet veröffentlicht, sagte Mutter Traci Redford dem Fernsehsender KABC.

Die Fluggesellschaft Southwest Airlines entschuldigte sich bei der Familie und erklärte, mit der betroffenen Angestellten habe es ein Gespräch gegeben.

Der Name der Fünfjährigen wird Absidi ausgesprochen.