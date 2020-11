Wann ist mit einem offiziellen Wahlergebnis zu rechnen und warum erklärte sich Trump vorzeitig selbst zum Sieger? Politik-Redakteur Christian Gottschalk analysiert die ersten Ergebnisse der US-Wahl im Video.

Stuttgart - Nach der US-Präsidentschaftswahl zeichnet sich ein äußerst knappes Ergebnis ab - die Entscheidung über den Wahlsieger könnte am Ende von einem Urteil des Obersten Gerichtshofs abhängen. Politik-Redakteur Christian Gottschalk analysiert die ersten Ergebnisse vor der Kamera.

US-Präsident Donald Trump erklärte sich bereits in der Wahlnacht trotz eines völlig offenen Wahlausgangs zum Sieger und erklärte, die Auszählung weiterer Stimmen vom Supreme Court stoppen lassen zu wollen. Doch was ist von dem Obersten Gerichtshof der USA zu erwarten, wenn die Richter in schwierigen Wahlfragen zu entscheiden haben? Wie würden die Vereinigten Staaten unter Trumps zweiter Amtszeit aussehen und wie das Land unter Biden? Die Antworten finden Sie in unserer Video-Analyse.