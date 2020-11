1 Joe Biden hat gute Chancen, die US-Wahl zu gewinnen. Foto: AP/Carolyn Kaster

In einem wahren Wahlkrimi steht Joe Biden kurz vor der Ziellinie. Nach seinem Triumph in Michigan trennt ihn nur noch ein weiterer Staat vom Einzug ins Weiße Haus.

Washington - Mit einem Sieg im heiß umkämpften Michigan ist für Joe Biden ein Einzug ins Weiße Haus in greifbare Nähe gerückt. Der Demokrat setzte sich nach Zählung der Nachrichtenagentur AP in dem Staat gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump durch und sicherte sich damit die Stimmen der 16 Wahlmänner und -frauen des US-Staats.

Für Trump ist die Niederlage in Michigan ein schwerer Schlag, da er den Staat vor vier Jahren noch gewonnen hatte. Erfolgreich war der Präsident damals auch in Wisconsin, das diesmal allerdings ebenfalls an Biden ging.

Trump beansprucht Sieg in Pennsylvania

Mit den Stimmen von Michigan kommt Biden auf 264 Wahlleutestimmen - für den Einzug ins Weiße Haus sind 270 nötig. Ein einziger Staat - wie etwa Nevada - würde ihm somit zum Sieg über Trump reichen. Aus Nevada sollten noch am Mittwoch (Ortszeit) weitere Auszählungsdaten gemeldet werden, wie der zuständige Vize-Innenminister Wayne Thorley in einer SMS an die AP mitteilte. Auch in Pennsylvania, Georgia und North Carolina stand ein Gewinner noch nicht fest. Biden sagte am Nachmittag: „Wenn die Auszählung beendet ist, glauben wir, dass wir die Sieger sein werden“.

Trump hingegen beanspruchte den Sieg in den umkämpften Staaten per Tweet für sich. In Pennsylvania, Georgia und North Carolina liege er mit großem Abstand in Führung. „Zusätzlich beanspruchen wir den Staat Michigan falls es tatsächlich eine große Zahl heimlich weggeworfener Stimmzettel gab, wie weithin berichtet wurde!.“

Trump-Team klagt

In Michigan und Pennsylvania klagte Trumps Team auf ein vorläufiges Aussetzen der Stimmenauszählung. In Pennsylvania wolle es zudem in einem laufenden Verfahren vor dem Obersten Gericht intervenieren, bei dem es um die Frist für die Annahme von Briefwahlzetteln geht, sagte Trumps stellvertretender Wahlkampfmanager Justin Clark.

Bidens Kampagne schrieb sich in Michigan vor allem eine Mobilisierung schwarzer Wähler in Detroit auf die Fahnen. Noch am Wahltag machte Bidens Vizekandidatin Kamala Harris dort Wahlkampf. Noch vor vier Jahren hatte die damalige demokratische Spitzenkandidatin Hillary Clinton von schwarzen Wählern in Michigan letztlich weniger Rückhalt bekommen als Expräsident Barack Obama in seinen Kampagnen 2008 und 2012.