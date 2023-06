1 Arnold Schwarzenegger möchte US-Präsident werden. Foto: AdMedia/ImageCollect

Arnold Schwarzenegger als der nächste US-Präsident? Ginge es nach dem Actionstar, wäre er der ideale Kandidat. Allerdings steht ihm die Verfassung im Wege.









Wird der Terminator nach Gouverneur von Kalifornien doch noch US-Präsident? Wenn es nach Arnold Schwarzenegger (75) selbst ginge, würde er sofort seinen Hut als Kandidat für das höchste politische Amt in den USA in den Ring werfen. Der ehemalige Bodybuilder und Actionstar sagte laut "Entertainment Weekly" im Gespräch mit dem CNN-Journalisten Chris Wallace einmal mehr, dass er sich die Präsidentschaft "natürlich" vorstellen kann.