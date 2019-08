Das sind die US-Standorte in der Stadt

US-Truppen in Stuttgart

In Stuttgart und der Region gehören rund 25 000 Menschen zur amerikanischen Garnison – Soldaten, Zivilangestellte und ihre Familien. Wir listen auf, wo sich in Stuttgart die einzelnen Standorte befinden.

Stuttgart - Mehr als 50.000 US-Amerikaner sind in Deutschland stationiert. Rund 25.000 Bedienstete und ihre Angehörigen leben in Stuttgart und der Region. Wir listen auf, wo genau sich in Stuttgart die Standorte befinden.

Stuttgart-Vaihingen

Im Stützpunkt unweit des Campus der Universität Stuttgart und der Hochschule der Medien befindet sich das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa (Eucom). Zudem sind dort zahlreiche weitere US-Behörden, darunter die Agentur für IT-Sicherheit, Informationstechnik und Telekommunikation angesiedelt. In den Patch Barracks arbeiten 950 Militärs und zivile Mitarbeiter. Der Jahreshaushalt 2016 lag bei 170 Millionen Euro.

Das militärisch genutzte Areal sowie die Wohnsiedlungen haben eine Gesamtfläche von mehr als 74 Hektar. Das entspricht einem Gelände von mehr als 100 Fußballfeldern.

Stuttgart-Zuffenhausen

Nördlich der Innenstadt befinden sich die Robinson Barracks sowie die Siedlung Im Raiser. Dort befinden sich Wohngebäude der US-Standortverwaltung in Stuttgart sowie die Studios des Radiosenders AFN – das American Forces Network. Zudem ist hier ein Schulstandort der Amerikaner untergebracht.

Militärgelände und die Wohnsiedlungen haben eine Gesamtfläche von mehr als 63 Hektar. Das ist deutlich größer als die Insel Mainau im Bodensee mit ihren 45 Hektar Fläche.

Stuttgart-Möhringen

Im Süden Stuttgarts befindet sich das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Afrika (Africom). In den Kelley Barracks arbeiten etwa 1500 Soldaten und Zivilisten. Das Jahresbudget lag im Jahr 2016 bei rund 300 Millionen Euro.

Die Einrichtungen haben eine Gesamtgröße von rund 36 Hektar. Zum Vergleich: Die Freifläche auf dem

Cannstatter Wasen beträgt rund 25 Hektar.

Leinfelden-Echterdingen

Ein Teil des Stuttgarter Flughafens, das sogenannte Stuttgart Army Airfield, wird vom US-Militär genutzt. Das Militär nutzt die zivile Start- und Landebahn. Deshalb sind hier kleinere Kontingente von Unterstützungseinheiten und der Flugunterstützung tätig.

Böblingen

Am östlichen Rand Böblingens befinden sich das US-Marineinfanteriekommando Europa und Afrika, außerdem Spezialeinheiten der Marine (Navy Seals) und des Heeres (Army Rangers). Zudem liegt hier einen Standortübungsplatz. Wie jüngst bekannt wurde, will das US-Militär seine Spezialkräfte aus Böblingen ins rheinland-pfälzische Baumholder verlegen. In der Vergangenheit gab es häufig Beschwerden mit Blick auf den Schießlärm.

Das Areal außerhalb Stuttgarts umfasst noch einmal mehr als 36 Hektar und ist damit nur wenig kleiner als die Fläche des Münchner Oktoberfests.