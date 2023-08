1 Rapper Drake hat seine Fans bei einem Konzert gegeben, Rücksicht auf seinen fünfjährigen Sohn zu nehmen. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock

Rapper Drake hat sich am Wochenende bei einem Konzert in Los Angeles mit einer ungewöhnlichen Bitte an seine Fans gewandt. Niemand durfte seinen BH werfen - das steckt dahinter.









Bitte keine BHs auf die Bühne werfen: Mit dieser ungewöhnlichen Aufforderung hat sich Rapper Drake (36) am Samstag (12. August) bei einem Konzert in Kalifornien an seine Fans gewandt. Der Grund dafür war, dass sich im Publikum zum allerersten Mal sein fünfjähriger Sohn Adonis Graham befand. "Hört zu, um ehrlich zu sein, kann ich heute hier in Los Angeles nicht über Brüste reden, denn mein Sohn ist zum ersten Mal bei einem Konzert dabei. Wir müssen uns heute also wie Eltern benehmen. Ihr behaltet heute eure BHs an."