US-Präsident im Fokus Diese Skandale erhöhen den Druck auf Donald Trump

Von Maria Wetzel 26. März 2018 - 13:57 Uhr

Erst die Demos für schärfere Waffengesetze in den USA, dann ein brisantes Interview mit einem Pornostar: Das Wochenende hat es in sich gehabt für Donald Trump. Das sind allerdings nicht die einzigen Themen, die den Präsidenten in letzter Zeit beschäftigen.





Washington - Für US-Präsident Donald Trump dürfte das Wochenende wenig vergnüglich gewesen sein. In Washington und anderen amerikanischen Städten gingen Hunderttausende auf die Straße, um schärfere Waffengesetze zu fordern. Und in einem großen Fernsehinterview berichtete ein Pornostar zu bester Sendezeit am Sonntagabend ausgiebig über eine angebliche Affäre mit Donald Trump und Versuchen, sie zum Schweigen zu bringen.

Das sind allerdings nicht die einzigen Themen, die Trump beschäftigen – und viele andere beunruhigen. Was den US-Präsidenten in den vergangenen Wochen sonst noch beschäftigt haben dürfte, das sehen Sie in unserer Bildergalerie.