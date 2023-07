1 Um Donald Trump wird es einsam. Foto: AFP/JIM WATSON

Der noch amtierende US-Präsident Trump versucht mit unverfrorenen Mitteln den Wahlsieg von Joe Biden zu unterminieren. Wie eingebunkert sitzt er im Weißen Haus und erlässt letzte, irrationale Anordnungen, kommentiert Christoph Link.









Washington - Es ist wie ein wildes Aufbäumen in einer aussichtslosen Situation. US-Präsident Donald Trump hat den Leiter der US-Cybersicherheitsbehörde, Christopher Krebs, gefeuert. Wer ihm nicht passt, den räumt Trump aus dem Weg. Das war schon immer so. Krebs hatte kürzlich mit anderen Behördenchefs die Wahl vom 3. November als „die sicherste“ in der amerikanischen Geschichte bezeichnet, was ihm den Zorn des US-Präsidenten eintrug. Denn der hält immer noch an seiner Version fest, dass massiver Wahlbetrug ihm den Sieg geraubt habe.