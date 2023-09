1 Ben Shelton steht im Halbfinale der US Open. Foto: AFP/COREY SIPKIN

Der 20 Jahre alte Ben Shelton begeistert weiter die amerikanischen Fans bei den US Open. Im Halbfinale wartet nun der Topfavorit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Jungstar Ben Shelton hat bei den US Open die nächste Überraschung geschafft und trifft im Halbfinale nun auf Topfavorit Novak Djokovic. Der 20-Jährige entschied in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) das spektakuläre amerikanische Viertelfinal-Duell mit Frances Tiafoe mit 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 für sich. Shelton steht bei seiner zweiten Teilnahme beim Grand-Slam-Turnier in New York das erste Mal unter den besten Vier und ist gegen den 16 Jahre älteren Serben Djokovic der große Außenseiter.