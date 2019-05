1 US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan mit dem Präsidenten Donald Trump (Archivbild). Foto: AP

US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan hat seinen Besuch in Stuttgart kurzfristig abgesagt. Grund ist die Lage in Venezuela.

Stuttgart - US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan hat wegen der Lage in Venezuela seinen geplanten Besuch in Stuttgart kurzfristig abgesagt. Auch der US-Generalstabschef Joseph Dunford kommt nicht in die Landeshauptstadt. Ursprünglich wollten beide im Stuttgarter Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) an diesem Donnerstag die Kommandoübergabe des scheidenden Eucom-Befehlshabers, Heeresgeneral Curtis M. Scaparrotti, an seinen Nachfolger, Luftwaffengeneral Tod D. Wolters, leiten. Die Kommandoübergabe finde aber statt. Wer anstelle von Shanahan und Dunford nach Stuttgart komme, sei derzeit unklar, teilte Eucom mit.

Am Freitag folgt die Kommandoübergabe bei der Nato im Militärhauptquartier des Bündnisses in Mons in Belgien. Der US-Senat hatte den von US-Präsident Donald Trump nominierten Wolters am Montag gebilligt. Wolters bringt Europa-Erfahrung mit: Zuletzt war der 59-Jährige Chef des Nato-Luftwaffenkommandos und Befehlshaber der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika im pfälzischen Ramstein. Scaparrotti war seit 2016 Kommandeur von Nato- und US-Truppen in Europa. Der 63-Jährige geht nach 41 Jahren beim Militär in den Ruhestand.