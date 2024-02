Schauspieler Buddy Duress ist tot, er wurde nur 38 Jahre alt. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits im November 2023. Das erklärte sein Bruder gegenüber dem US-Magazin "People" und verriet auch die Todesursache.

Er spielte neben Robert Pattinson in "Good Time"

Buddy Duress, der eigentlich Michael C. Stathis hieß, war besonders bekannt durch seine Rolle im Thriller "Good Time", in dem er an der Seite von Robert Pattinson (37) spielte. Er sei an einem "Herzstillstand durch einen Drogencocktail" gestorben, wie sein Bruder Christopher Stathis am Dienstag bestätigte.

Duress wurde 1985 geboren. Er spielte in zwei Indie-Filmen der Safdie Brothers mit. Seine erste Schauspielrolle hatte er 2014 in ihrem Spielfilm "Heaven Knows What". Drei Jahre später spielte er dann neben Robert Pattinson in "Good Time". Danach wirkte er noch in mehreren weiteren Spiel- und Kurzfilmen mit. Schlagzeilen machte er zuletzt jedoch vor allem jenseits der Leinwand: Im Jahr 2019 wurde er wegen schweren Diebstahls festgenommen, berichtete die "New York Post". Während der Dreharbeiten zu "Flinch" im selben Jahr wurde er angeblich erneut von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil er gedroht hatte, das Haus seiner Mutter Jo-Anne niederzubrennen.

Kollegen trauern um ihn

"Buddy war pure Elektrizität auf der Leinwand. Die Zusammenarbeit mit ihm war eines der größten Abenteuer meines Lebens", erklärte Produzent Van Hoy gegenüber "People". "Er war ein freundlicher Mensch, der es liebte, Filme zu machen. Trotz aller Schwierigkeiten, die er im Leben durchmachte, schaffte er es irgendwie, sie beiseite zu legen, als die Zeit zum Arbeiten kam." Es breche ihm das Herz, "dass sein Leben so zu Ende ging".

Duress hat zwei unveröffentlichte Projekte hinterlassen, den Kurzfilm "Skull" und den Spielfilm "Mass State Lottery" unter der Regie von Jay Karales. Letzterer wird dieses Jahr erscheinen. "Buddy Duress war ein einmaliger charismatischer Schauspieler und ein wirklich bescheidener Mann, der bei jedem, den er traf, einen Eindruck hinterließ. Ich hatte das große Glück, ihn während unserer Dreharbeiten zu 'Mass State Lottery' inszenieren und außerhalb des Drehorts kennenlernen zu dürfen", betonte Karales. "Was passiert ist, ist ein tragischer und frustrierender Verlust seines instinktiven Talents."