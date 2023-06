1 Die großen Zuckerhersteller Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen sollen Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Bittere Entscheidung für drei Zuckerproduzenten: Nach Millionenstrafen wegen Preisabsprachen hat ein Gericht ihren Kunden nun hohe Summen an Schadenersatz zugestanden. Die Urteile könnten wegweisend sein.









Die großen Zuckerhersteller Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen sollen laut Urteilen Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen, weil sie nach Kartellabsprachen zu hohe Zuckerpreise kassiert haben. Das Landgericht Mannheim entschied am Freitag, dass der Nestlé Deutschland AG rund 8,4 Millionen Euro undder Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG rund 6,3 Millionen Euro jeweils plus Zinsen in ähnlicher Höhe zustehen. Rechtskräftig seien die Urteile noch nicht, da die Parteien Berufung einlegen können, sagte ein Gerichtssprecher.