Ursache ist weiterhin unklar: Busfahrer nach dramatischem Unfall in Herrenberg verurteilt

Busfahrer nach dramatischem Unfall in Herrenberg verurteilt

14 Der Bus durchbrach einen Zaun und stürzte gegen das Aldi-Gebäude. Foto: SDMG/Schulz

Im Sommer 2022 stürzte ein Bus in Herrenberg eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Aldi-Markt. Die Ursache ist weiterhin unklar. Die Schuldfrage nicht.











Spektakulär im negativen Sinne war der Unfall, der am Freitag, 19. August 2022, in Herrenberg passierte. Der 72-jährige Fahrer eines Busses, der im Schienenersatzverkehr für die Gäubahn eingesetzt war, stürzte gegen 16.15 Uhr mit seinem Bus eine rund zehn Meter hohe Böschung vom Busbahnhof an der Kalkofenstraße aus auf das Gelände eines Aldi-Markts hinunter. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Menschen verletzt – Fahrgäste waren zu diesem Zeitpunkt keine im Bus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist auch beinahe eineinhalb Jahre später immer noch nicht geklärt. Die Ermittlungen sind aber abgeschlossen, teilt die Polizei mit. Auch die Schuldfrage ist geklärt.