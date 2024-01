SSB bietet zusätzliche Fahrten für Besucher an

Urlaubsmesse CMT in Stuttgart

1 Die Stadtbahnen der Linie U6 fahren auch morgens und abends im 10-Minuten-Takt. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Ab Samstag, 13, Januar erweitert die Stuttgarter Straßenbahnen AG ihr Angebot bei den Stadtbahnen zur Landesmesse auf den Fildern.











Link kopiert



Zur Urlaubsmesse CMT von Samstag, 13. Januar bis Sonntag, 21. Januar setzt die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) auf zusätzliche Fahrten für die Besucher. Am Auftaktwochenende am 13. und 14. Januar wird der Zehn-Minuten-Takt der Stadtbahnlinie U6 von Gerlingen über den Hauptbahnhof bis zum Flughafen und zur Landesmesse in den Morgen- und Abendstunden erweitert.