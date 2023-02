1 Was muss man beim Reisen derzeit alles beachten? Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Stuttgart - Leider ist die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden. Die weltweite Lage verändert sich ständig und ist für Laien oft unübersichtlich. Wir klären wichtige Fragen zum Thema Reisen in Zeiten der Pandemie.

1. Was passiert, wenn ein Land während des Urlaubs zum Virusvariantengebiet wird?

„Diejenigen, die eine Pauschalreise bei einem Reiseveranstalter gebucht haben, sind dann auf der sicheren Seite. Sie werden unmittelbar von ihrem Reiseveranstalter informiert, wenn sich an der Situation im Urlaubsland etwas ändert“, sagt Kerstin Heinen, Pressesprecherin beim Deutschen Reiseverband. Wird das Reiseziel also kurzfristig zum Virusvariantengebiet, bieten die Veranstalter ihren Gästen die vorzeitige Rückreise nach Hause an – ohne Mehrkosten für die Reisenden.

„Wenn Sie einen Flug ohne weitere Leistungen gebucht haben (keine Pauschalreise), dann gilt vertragsrechtlich, dass solange der Flug durchgeführt wird, sie nicht einfach stornieren können. Der Vertrag zwischen Ihnen und der Airline regelt nur die Beförderung - dass Sie am Zielort oder bei der Rückkehr in Quarantäne müssen, ist Ihr eigenes Risiko“, sagt Oskar de Felice, Rechtsexperte bei Flightright. In einem solchen Fall erstatte die Airline nur die nicht angefallenen Steuern und Gebühren.

2. Kann ich auch ohne digitalen Impfpass reisen?

Der europaweit eingeführte digitale Covid-Impfnachweis erleichtert das Reisen ungemein. Insbesondere beim Check-in am Flughafen oder in den Hotels geht es mit der digitalen Version schneller. Reisen ist allerdings auch nach wie vor mit dem guten alten gelben Impfpass möglich – dieser hat auch international seine Gültigkeit. Hauptsache, Reisende können ihre Impfung vorzeigen. Alternativ brauchen sie ein negatives Testergebnis. „Wir empfehlen, in jedem Fall auch den gelben Impfausweis dabei zu haben – schließlich kann ein Smartphone auch mal kaputt gehen“, sagt Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband.

3. Welche Impfungen braucht man bei einer Balkanreise?

Für Länder wie Slowenien, Albanien oder Kroatien empfiehlt Gregor Paul vom Klinikum Stuttgart neben der Impfung gegen Covid-19 eine Auffrischung der Immunisierung gegen Diphtherie und Tetanus. Außerdem sollte man gegen FSME sowie Hepatitis A und B geschützt sein. „Ab besten werden Sie rechtzeitig vor der Abreise noch mal beim Hausarzt vorstellig“, sagt der Facharzt für Innere Medizin und Infektologie.

4. Wie reisen Eltern mit ungeimpften Kindern?

Wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, muss sich grundsätzlich vor der Rückreise nach Deutschland testen lassen, weiß der Tübinger Analyst für Reisesicherheit Dominik Manal. Mit einer Impfung oder einem Nachweis über eine Genesung kann man dies umgehen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Bei der Rückreise aus einem Hochinzidenzgebiet kann es aber vorkommen, dass geimpfte Eltern nicht in Quarantäne müssen, ihre Kinder, die älter als sechs Jahre sind, aber schon.

5. Kann ein Verwandter aus Großbritannien oder aus Japan nach Deutschland zu Besuch kommen?

Großbritannien ist seit kurzem kein Virusvariantengebiet mehr, sondern zählt „nur“ noch zu den Hochinzidenzgebieten. Wer von den britischen Inseln nach Deutschland reisen möchte, muss sich daher auf der Homepage www.einreiseanmeldung.de anmelden. Für den Flug ist ein negatives Testergebnis vorzulegen, sofern man nicht geimpft oder genesen ist. „Nach Einreise aus einem Hochinzidenzgebiet ist eine 10-tägige häusliche Absonderung vorgeschrieben. Diese kann auf fünf Tage verkürzt werden, wenn frühestens ab dem fünften Tag ein Test durchgeführt wird und dieser ein negatives Ergebnis nachweist“, sagt Gregor Paul, Infektiologe am Klinikum Stuttgart.

Auch aus Japan kann man ohne Probleme nach Deutschland einreisen, da das Land kein Risikogebiet ist, sagt der Analyst für Reisesicherheit Dominik Manal von der Tübinger Firma A3M: „Allerdings war Japan in der Vergangenheit sehr restriktiv, was die Wiedereinreise anbelangt.“ Das habe sich aber jetzt gebessert, da laut Auswärtigem Amt Deutschland aus japanischer Sicht nicht mehr als Risikogebiet eingestuft ist.

6. Wie lange soll man mit Stornierungen abwarten?

Laut Nils Serfort, Anwalt für Reiserecht in der Düsseldorfer Kanzlei Schumacher & Partner, kann man derzeit erst sechs Wochen vor Beginn einer Reise innerhalb Europas eine belastbare Prognose treffen, wie sich die Corona-Lage in dem jeweiligen Land entwickelt und ob die Reise tatsächlich stattfinden kann. Bei Fernreisen rät er sogar zu einer Frist von acht bis zehn Wochen. Dass gelte insbesondere für Länder, in denen die Impfquote deutlich niedriger sei als in Europa. Und wie ist die Rechtslage bei einer individuell erweiterten Pauschalreise? „Bei pauschal gebuchten Reisemodulen ist man deutlich besser aufgestellt als bei individuell hinzugefügten Elementen“, betont der Experte aus Düsseldorf. Während der Reiseveranstalter sich beispielsweise um Hin- und Rückflug kümmern muss, liege eine Stornierung oder Kostenerstattung bei individuellen Reiseteilen in der Verantwortung des Kunden.

7. Wo kann man noch kurzfristig Urlaub machen?

„Wie immer, wenn kurzfristig gebucht wird, müssen Interessierte etwas flexibler sein. Aber grundsätzlich findet sich bestimmt noch ein schönes Urlaubsdomizil“, sagt Kerstin Heinen. Die Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes empfiehlt, sich an ein Reisebüro zu wenden. „Die Expertinnen und Experten dort wissen genau, wo sie schauen müssen, um das passende Urlaubsangebot zu finden.“ Darüber hinaus kennen sich Reisebüromitarbeiter mit den unterschiedlichen Buchungsbedingungen und den Einreiseregeln für die Urlaubsländer aus. In diesem Jahr besonders beliebt sind laut Kerstin Heinen Griechenland und die Türkei.

8. Mein Flug wurde storniert. Was nun?

Wenn die Fluggesellschaft einen Flug absagt, muss sie innerhalb von sieben Tagen der kompletten Ticketpreis zurückerstatten, weiß Flightright-Rechtsexperte Oskar de Felice. Zusätzlich könne dem Kunden sogar noch eine Entschädigung von 250 bis 600 Euro pro Person zustehen, wenn der Flugausfall auf ein Problem der Airline zurückzuführen ist. Werde nur ein Gutschein angeboten, könne man diesen ablehnen und auf der vollen Barauszahlung bestehen. „Hat die Airline Ihnen keine andere Chance gegeben, als einen Gutschein zu nehmen – beispielsweise durch ungefragtes Zuschicken oder durch Verbergen anderer Optionen – , können Sie die Wahl des Gutscheins nachträglich anfechten. Dies sollten Sie schriftlich gegenüber der Airline erklären – am Besten per Einschreiben“, rät Oskar de Felice.

9. Welche Rechte hat man, falls eine Reise wegen Covid-19 nicht stattfindet?

Nach Aussage von Oliver Buttler, Fachmann für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, kann man bei Pauschalreisen in der Regel bis vier Wochen vor Reisebeginn stornieren, falls ein Akt höherer Gewalt vorliegt. Erst vor ein paar Wochen habe ein Gericht entschieden: „Man kann auch schon Monate im Voraus stornieren, vor allem dann, wenn sich die Gefahr konkretisiert. Dass ein Reiseveranstalter erst Stornokosten kassiert und am Ende wegen Covid-19 die Reise absagt – das kann nicht sein.“

Viele Reisende seien sich unsicher, ob ihre Reise wegen Covid-19 überhaupt stattfindet. In einem solchen Fall hätten sie die Möglichkeit, die sogenannte Unsicherheitseinrede zu erheben, erklärt Buttler. Was dieser juristische Begriff bedeutet? „Wenn der Anbieter nicht garantieren kann, dass die Reise wie geplant stattfindet, kann der Verbraucher die restliche Teilzahlung bis zum Abreisetag hinauszögern. Andererseits darf der Veranstalter die Reise nicht stornieren, solange der Restbetrag noch nicht bezahlt ist.“

Wenn bei Pauschalreisen nicht für die gesundheitliche Sicherheit gesorgt werden kann – etwa weil ein Hotspot entsteht – oder wenn Leistungen wegen der Pandemie stark eingeschränkt sind, könne der Kunde kostenfrei stornieren. „Je größer Einschränkungen sind, umso eher kann man ohne Zusatzkosten absagen“, sagt Oliver Buttler.

10. Wie ist die Lage in Kolumbien?

Kolumbien ist vom Robert-Koch-Institut derzeit als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Auf Grund der verschiedenen Risiken im Land, vor allem aber wegen der momentanen Sicherheitslage stuft Dominik Manal vom Tübinger Frühwarn- und Informationssystem für Reisende A3M Kolumbien als Land mit erheblichen Sicherheitsgefahren oder Reiseeinschränkungen ein und rät zu besonderer Vorsicht.