Schenna in Südtirol

1 Käsemacherin Sieglinde Dosser bürstet ihre Laibe. Das hilft gegen Fremdschimmel-Befall. Foto: TV Schenna/Klaus Peterlin

Mit mehr als einer Million Übernachtungen im Jahr zählt Schenna bei Meran zu den beliebtesten Zielen deutscher Touristen in Südtirol. Wir haben in Schenna fünf Menschen getroffen, die sich mit altem Handwerk in der Gegenwart behaupten.











3000 Einwohner, mehr als eine Million Übernachtungen von Feriengästen pro Jahr – das klingt nach industriell gefertigter Erholung. Doch in Schenna, oberhalb von Meran auf einer natürlichen Terrasse rund 300 Meter über dem Etschtal gelegen, weiß man das Individuelle und Handgemachte (wieder) zu würdigen. Man baut Getreide in abenteuerlichen Lagen an, verarbeitet höchst nachhaltig alte Kletterseile zu quietschbunten Geldbörsen oder filzt wie einst die Großmutter, und zwar schicke Hipster-Beutel.