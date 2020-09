10 Bei der Rückreise aus einem Risikogebiet ist ein Coronatest verpflichtend. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Zahl der Gebiete in Europa, für die eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, steigt. In unserer Bildergalerie erfahren Sie, welche Regionen betroffen sind.

Stuttgart - Wer in den nächsten Wochen in den Urlaub fahren will, sollte sich sein Ziel genau überlegen. Das Auswärtige Amt warnt bis zum 30. September grundsätzlich vor nicht notwendigen, touristischen Reisen. Ausgenommen davon sind EU-Mitgliedstaaten, Schengen-Staaten, sowie Großbritannien, Nordirland, Monaco, San Marino und der Vatikanstaat. Aber auch in diesen Ländern gibt es Regionen, die zum Risikogebiet erklärt wurden und für die deshalb eine Reisewarnung gilt.

Laut dem Auswärtigen Amt werden diese dann ausgesprochen, wenn in einem Land oder in einer Region die Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten wird. Am Mittwoch, dem 9. September, wurde diese Liste an Gebieten noch einmal erweitert. Zu den neuen Risikogebieten in Frankreich zählen unter anderem die Insel Korsika und die Gebiete Occitanie und Auvergne-Rhônes-Alpes. In Letzterer befindet sich die Stadt Lyon. Auch das beliebte Urlaubsziel Dubrovnik in Kroatien wurde zu den Gebieten mit hoher Infektionszahl hinzugefügt. Eine Reisewarnung gibt es weiterhin für das gesamte Land Spanien. Bereits bestehende Buchungen in betroffene Regionen, können kostenlos storniert werden.

Alle Gebiete für die eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, können Sie sich in unserer Bildergalerie genau ansehen (Stand: 10 September).

Regeln für Ein- und Ausreise

Das Einreisen in diese Regionen ist von den jeweiligen Ländern grundsätzlich erlaubt, das Auswärtige Amt rät allerdings dringend davon ab. In manche Staaten gelten dabei noch zusätzliche Vorschriften. So müssen bei einer Einreise nach Kroatien zum Beispiel die Kontaktdaten angegeben werden. Das belgische Außenministerium stufte den Regierungsbezirk Stuttgart als „orangene Zone“ ein. Wer trotzdem nach Belgien einreisen will, sollte sich dort deshalb in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Bei einer Rückreise aus einem ausgewiesenen Risikogebiet zurück nach Deutschland besteht eine Testpflicht auf das Coronavirus und eventuell eine darauffolgende Quarantäne. Der Test ist kostenlos und muss innerhalb von 72 Stunden durchgeführt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu hat das Bundesministerium für Gesundheit auf seiner Website veröffentlicht. Das Auswärtige Amt rät dazu, sich regelmäßig über die sich schnell verändernde Lage zu informieren.

