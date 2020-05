Schweinekopf-Vorfall in Vaihingen an der Enz Video entlarvt mutmaßliche Täter

In der Nacht zum Sonntag hängten Unbekannte in Vaihingen an der Enz den Kopf eines Spanferkels an die Türklinke eines türkischen Vereins. Videoaufnahmen zeigen die zwei mutmaßlichen Täter.