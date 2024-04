10 Der neue Hingucker an der Oberen Weinsteige Foto: StZN/Lena Hummel

Links ein Kojote im traditionellen Graffiti-Stil, rechts ein Pferd, das aussieht, wie gemalt; dazwischen Elemente, die auch ein Grafikprogramm hätte ausspucken können und eine Comicfigur, die Kleidung in den Farben der Stadt Stuttgart trägt: Was sich Künstler Jan Haas aka Dingo Babusch da einfallen lassen hat, schmückt jetzt die Umspannstation der Stuttgart Netze in der Oberen Weinsteige in Degerloch.