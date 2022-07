1 Tunnels in der Innenstadt sind vollgelaufen – wie gut können Stuttgarts Tunnels die Wasserfluten schlucken? Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Stuttgart - Die Szene hat etwas Gespenstisches. Wie ein welkes Herbstblatt auf einem See treibt ein Auto in einer überfluteten Senke der B 14 in der Innenstadt, treibt zurück, dreht sich, ein Pkw wird ein herrenloses Boot ohne Ruder, ohne Bodenhaftung. Und Jürgen Mutz kann nur den Kopf schütteln: „Warum schwimmen da Autos in den Unterführungen? Hat denn niemand die roten Ampeln gesehen?“ Wasserfluten in Tunnels und Kanälen, in Kellern und Unterführungen – sie gelten im Stuttgarter Kessel als die versteckte Gefahr bei Unwettern mit Sturm, Hagel und Starkregen. Die Gefahr einer Überflutung begleitet die Stuttgarter seit Jahrzehnten. Jürgen Mutz ist einer, der für die Infrastrukturen zuständig ist, die einem Unwetter mit seinen Folgen standhalten sollen. Der Leiter des städtischen Tiefbauamts verantwortet Straßenbauwerke, Tunnels, Ampelanlagen – und die Stadtentwässerung.

Kanäle nicht für Extremereignisse gebaut

Schon seine Vorgänger haben die Frage gestellt: Ist das 1685 Kilometer lange Abwasserkanalnetz, sind die 51 Regenrückhaltebecken, 81 Überlaufbecken und 32 Abwasserpumpwerke ausreichend, wenn über Stuttgart eine Sintflut hereinbricht? Warum ist die Bundesstraße 14 mit ihren Senken und Unterführungen nach 42 Liter Regen pro Quadratmeter wieder überflutet? Hat man nicht die Pumpwerke bis 2021 für mehrere Millionen Euro ertüchtigen wollen? Die Fragen stellen sich nach dem schweren Unwetter am Montagabend, dem am Dienstag ein zweites gefolgt ist.

„Unser Kanalsystem ist für die Vorgaben gewappnet“, sagt der Tiefbauamtschef, „aber man kann die Kanäle nicht für alle lokalen Extremereignisse auslegen.“ Irgendwann sei immer der Zeitpunkt gekommen, bei dem der Regen nicht mehr aufgenommen werden könne. Sei es, dass ein Sturm mit Ästen und Blättern die Straßeneinläufe verstopft und das Wasser erst gar nicht ankommt. Sei es, dass die Wassermengen schlicht zu groß sind. Und manchmal fällt durch einen elektrischen Defekt eine Pumpe in einer Unterführung aus. Nicht alle der Pumpen sind nach Plan saniert. „Das Programm ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Mutz.

Achtet niemand auf die rote Ampel?

Als letztes Projekt in diesem Straßenzug werde derzeit die Erneuerung des Pumpwerks Österreichischer Platz geplant. Die Arbeiten an diesem Pumpwerk sollen bis Sommer 2023 abgeschlossen werden. An der Straßenunterführung Gebhard-Müller-Platz dauert es noch etwas länger – nämlich im Zusammenhang mit der S-21-Baumaßnahme durch die Bahn AG. Bereits im Jahr 2016 hatte das Amt insgesamt 20 kritische Orte identifiziert, die zu Überflutungsgebieten werden könnten. Eines aber hat funktioniert – und davon hat sich Mutz an Ort und Stelle überzeugt: Wenn die Unterführungen und Tunnels überflutet werden, schalten Ampeln automatisch auf Rot. „Ich weiß nicht, ob das genügend ernst genommen wird“, sagt Mutz. Offenbar nicht, wenn er die Szenen vom späten Montagabend betrachtet. Zu den Autos in Seenot zählten am Montag auch zwei Streifenfahrzeuge auf Höhe des Wagenburgtunnels und am Charlottenplatz. Aber auch am Dienstagnachmittag: Planie- und Schwanenplatztunnel müssen erneut gesperrt werden, wieder bleiben etliche Autos im hohen Wasser stecken.

Der Charlottenplatz gibt Rätsel auf

Die Straßentunnels sind freilich nicht das einzige Problem. Den ganzen Dienstag sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und der Stadtentwässerung damit beschäftigt, die Haltestelle der Stadtbahn-Haltestelle Charlottenplatz leer zu pumpen. Dieser Platz gehört zu einem der tiefsten Punkte des Stadtkessels – und gilt wie der Marktplatz, der Gebhard-Müller- und der Österreichische Platz zu einer der Risikozonen für Sintfluten bei Starkregen.

Betroffen ist die unterste Haltestellenebene unterm Charlottenplatz – bis Mittwochmorgen. „Das Wasser steht hier knietief im Gleisbett, auf etwa 50 bis 100 Meter Länge“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Und das, obwohl die Einsatzkräfte pumpen und pumpen – und so eine Hochleistungspumpe immerhin 8000 Liter pro Minute schafft. Wie das Wasser hier eindringen konnte, ist ein Rätsel. Auch für den Chef vom Tiefbauamt. Denkbar sei vieles, etwa Wasserströme von der Straße – „aber das ist Spekulation, das müssen wir uns genau anschauen“.

Seit Mittwochmorgen rollen die Bahnen wieder

Wer freilich die Handyvideos von Augenzeugen betrachtet, sieht schon ziemlich viel. Wie mit einem überdimensionalen Dampfstrahler schießen Wassermassen die Treppen herunter. Die unterirdische Haltestelle Charlottenplatz wird in einer stürmischen Gischt zu einer Waschanlage im Vollbetrieb. Geflutet wird auch ein Aufenthaltsraum von Mitarbeitern in einem SSB-Betriebsbereich im Hauptbahnhof – der wird förmlich zum Duschraum. „Aber immerhin sind alle Räume wieder benutzbar“, sagt SSB-Sprecher Hans-Joachim Knupfer.

Am Hauptbahnhof und in den Röhren der S-21-Baustelle gibt es Entwarnung: „Vereinzelt hatten sich kleinere Mengen an Wasser gesammelt“, sagt ein Sprecher des Bahnprojekts, „die sind aber rasch abgelaufen oder getrocknet.“ Am Mittwochmorgen, kurz nach 4 Uhr, meldet die Bahn für den S-Bahn-Bereich wieder freie Fahrt. „Ein extra dickes Lob geht noch einmal an alle Beteiligten fürs tatkräftige Anpacken in den letzten Stunden und Tagen“, heißt es beim Verkehrsverbund Stuttgart. Auch die Stadtbahnlinien U 1, U 2, U 4, U 9 und U 14 rollen seit Betriebsbeginn wieder – wenn auch hier und da mit leichten Verspätungen.