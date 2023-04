8 Ein kurzes Gewitter hat einen schönen Frühlingstag in Stuttgart beendet. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Freitag hat die Sonne lange Zeit über dem Raum Stuttgart gelacht. Am Abend beendete dann ein kurzes Gewitter den schönen Frühlingstag.

Bei Temperaturen um die 20 Grad genossen viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter in der City das sonnige Wetter, nachdem in den Tagen zuvor eher der Regen dominiert hatte. Gegen 19 Uhr zog dann ein kurzes, aber teils heftiges Gewitter über die Region. Laut Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, kam das Unwetter aus dem Westen und zog dann weiter in Richtung Tübingen. Der angekündigte Hagel blieb glücklicherweise aus. Das Gewitter, das keine halbe Stunde benötigte, um über den Raum Stuttgart zu ziehen, zeigte sich mit kurzen Starkregenschauern – und einem schönen Regenbogen.

So sind die Aussichten fürs Wochenende

Besteht die Unwettergefahr auch am Wochenende? Laut Peter Crouse eher nicht. „In der Region Stuttgart wird das Wochenende zwar wechselhaft, doch die Gewitter beschränken sich wohl auf den Schwarzwald“, prognostiziert Crouse. So zeige sich die Sonne über Stuttgart am Samstag und Sonntag offenbar eher am Morgen beziehungsweise Vormittag, bevor nachmittags Wolken aufziehen, aus denen es örtlich auch mal regnen könne. Dabei pendeln sich die Temperaturen bei frühlingshaften 20 Grad ein.