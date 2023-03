7 Am Montagabend zuckten Blitze über den Stuttgarter Nachthimmel. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Nach einem Frühlingstag in der Region Stuttgart hat ein Gewitter am Montagabend auch schon wieder für Abkühlung gesorgt. Doch die Aussichten machen Hoffnung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sage und schreibe 21,2 Grad hat das Thermometer an der Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Stuttgarter Schnarrenberg am Montag angezeigt - und so konnten die Menschen in der Region den ersten frühlingshaften Tag des Jahres genießen.

Doch lange währte die Freude nicht, denn am Abend zog ein Gewitter übers Land, das dem ersten zarten Frühlings-Intermezzo ziemlich schnell den Garaus machte. „Der Montag zeigte sich zunächst außergewöhnlich warm und feucht“, erklärt Peter Crouse, Meteorologe beim DWD. „Als dann eine Kaltfront über die Region zog, entstand kurz nach 19 Uhr das Gewitter, das in dieser Form normalerweise erst später im Frühjahr vorkommt“.

Glücklicherweise sei das von Regen und verhaltenen Windböen begleitete Unwetter nicht stark gewesen, nach einer halben Stunde war der Spuk dann auch schon wieder vorbei. Doch gereicht habe es allemal, um den Frühling wieder zu vertreiben – was sich auch auf die Temperaturen auswirkt.

Am Wochenende wird es wieder warm

„Am Dienstag klettert das Thermometer im Raum Stuttgart auf maximal zwölf Grad – und am Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen unter Hochdruckeinfluss nochmal um vier bis fünf Grad“, prognostiziert Crouse. Dabei könne es in den Nächten durchaus frostig werden, örtlich sei mit Glätte zu rechnen.

Doch auch diese Wetterlage werde sich nicht lange halten, denn schon pünktlich zum Wochenende hält der Frühling in der Region Stuttgart wieder Einzug. „Am Freitag zeigt sich die Sonne häufig und lässt die Temperaturen wieder auf 18 Grad steigen – und auch der Samstag wird sonnig und warm“.