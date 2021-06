Newsblog zum Unwetter in Stuttgart

7 Der Deutsche Wetterdienst hatte für Montagabend eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Starkregen und Sturmböen hinterließen auch in der Innenstadt ihre Spuren. Foto: STZN

Starkregen und schwere Sturmböen ziehen am Montagabend über Stuttgart. Umgestürzte Bäume und umherfliegende Äste sorgen für zahlreiche Einsätze. Auch die S-Bahn musste den Betrieb einstellen. Wir berichten in einem Newsblog über die aktuelle Entwicklung.

Stuttgart - Unwetter sorgen am Montagabend für zahlreiche Einsätze in Stuttgart. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten vor Starkregen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden, Hagel und schweren Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern gewarnt.

Nach ersten Angaben eines Sprechers wurden der Polizei in Stuttgart bereits gegen 20.30 Uhr zahlreiche Einsätze gemeldet. Auslöser waren unter anderem umgestürzte Bäume und umherfliegende Äste. Schwerpunkt der unwetterbedingten Einsätze sei Stuttgart-Süd. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Auch der S-Bahn-Betrieb wurde wegen des Unwetters eingestellt. Von den Verspätungen und Ausfällen sind die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 betroffen.

Wir berichten in einem Newsblog über das Geschehen am Montagabend.