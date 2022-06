1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 53 Jahre alter Radfahrer aus Baden-Württemberg ist bei einem schweren Unwetter in Bayern von einem Baum erschlagen worden. Seine Frau blieb unverletzt.















Bei einem schweren Hagelsturm in Bayern ist ein 53 Jahre alter Radfahrer aus Baden-Württemberg von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Er sei mit seiner Frau auf einem Radweg in Moosburg im oberbayerischen Landkreis Freising von dem Unwetter überrascht worden, sagte der Dienststellenleiter der Polizei in Moosburg, Christian Bidinger. Ein umstürzender Baum habe ihn am Montagabend voll getroffen. Seine Frau blieb unverletzt.

Auf Gehwegen und Straßen lagen stellenweise große Mengen von Hagelkörnern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor extremen Gewittern in Ober- und Niederbayern gewarnt und die höchste Warnstufe 4 ausgerufen. Der Aufenthalt im Freien solle vermieden werden.