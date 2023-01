13 Mit dem Wohnmobil – und zum Beispiel mit Rädern – kann man perfekt die Region erkunden: so wie hier im Kreis Esslingen in Neuffen. Foto: Horst Rudel

Reisen mit dem Wohnmobil haben seit der Corona-Pandemie viele neue Anhänger gefunden. Egal ob am See, mitten in den Weinbergen oder in der Stadt: In der Region Stuttgart gibt es zahlreiche hübsche Stellplätze.















Link kopiert

Die Wohnmobil-Branche hat in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Vor allem während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach den Camping-Mobilen enorm angestiegen. Es wurden fast dreimal so viele Mobile zugelassen in Deutschland wie vor der Pandemie. Kein Wunder, liegen die Vorteile doch klar auf der Hand: Man ist frei, kann hinfahren wohin man möchte und ist auf kein Hotel oder ähnliches angewiesen. Auch im Kreis Ludwigsburg sowie den Regionen Esslingen, Böblingen, Leonberg und im Rems-Murr-Kreis gibt es Stellplätze, die sich sehen lassen können. Wir stellen ein paar der schönsten vor.

Kreis Ludwigsburg

Die Hessigheimer Felsengärten sind ein Naturschutzgebiet des Naturraums Neckarbecken, ein beliebtes Klettergebiet und sie zählen zu den bedeutendsten Geotopen Deutschlands. Nicht weit davon entfernt, am Fuße der Felsengärten, gibt es an der Felsengartenkellerei mehrere kostenlose Stellplätze für Wohnmobile. Sie bieten einen idealen Ausgangspunkt, um das Naturschutzgebiet zu erkunden. Anschließend lockt ein Besuch in der Kellerei.

In bester Lage in der Nähe des Blühenden Barocks, des Residenzschlosses und der Innenstadt finden sich in Ludwigsburg sieben asphaltierte Wohnmobil-Stellplätze an der Bärenwiese. Durch die mächtigen Kastanienalleen spazierend ist man in wenigen Minuten im Blühenden Barock und beim Residenzschloss. Die barocke Innenstadt mit dem riesigen Marktplatz ist ebenfalls auf kurzem Wege zu Fuß erreichbar. Die Stellplätze bieten Frischwasser, Strom und Entsorgungsstationen – und sind immer geöffnet.

Der Erholungsort Besigheim liegt am Zusammenfluss von Neckar und Enz. Im September 2010 wurde Besigheim von den Zuschauern einer Fernseh-Show gar zu Deutschlands schönstem Weinort gekürt. Mit seinem mittelalterlichen Stadtkern, von Weinbergen in einzigartigen Steillagen umgeben, bildet Besigheim ein idyllisches Ausflugsziel für Jung und Alt. Der Stellplatz an der Minigolfanlage hat 15 Plätze. In der Nähe liegt die historische Altstadt. Zur Schiffsanlegestelle der Neckarpersonenschifffahrt ist es ebenfalls nur ein kurzer Fußweg.

Mitten in der Natur findet sich der Stellplatz an einem Weingut am Ortsrand von Hohenhaslach. Er bietet Platz für drei Wohnmobile. In der Nähe finden sich ein Tierpark, ein Badesee, Fahrrad- und Wanderwege sowie eine Minigolfanlage. Auch Grillen ist hier erlaubt.

Rems-Murr-Kreis

Im Sommer am See, im Winter an der Langlaufloipe: Im Welzheimer Weiler Aichstut findet man in direkter Nähe eines zum Baden freigegebenen Stausees und am unmittelbaren Rand des Schwäbischen Waldes zehn Stellplätze für Wohnmobile. Am See gibt es einen im Sommer bewirtschafteten Kiosk sowie Frischwasser- und Stromanschlüsse. Im Winter – und natürlich bei Schnee – werden rund um den See und in der näheren Umgebung Langlaufloipen gespurt. Neben Natur pur findet man wenige Kilometer entfernt im Nachbarort Kaisersbach den Schwabenpark als Freizeitattraktion.

Kreis Esslingen

In Beuren ist Ende des Jahres ein moderner und aufwendig angelegter Stellplatz für 58 Wohnmobile in unmittelbarer Nähe zur Panorama-Therme entstanden. Er liegt ruhig und idyllisch im Grünen der Schwäbischen Alb und bietet eine wunderbare Aussicht auf die Burgruine Hohenneuffen und den Albtrauf. Neben einem Besuch der Therme bietet er mobil Reisenden auch zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung – unter anderem das Freilichtmuseum Beuren und Wanderwege, die gleich hinter dem Platz verlaufen. Der Platz ist das ganze Jahr geöffnet. Bislang wird während der Startphase eine reduzierte Stellplatzgebühr von 10 Euro pro Tag zuzüglich Strom und Entsorgung verlangt. Danach wird die Stellplatzgebühr bei ungefähr 16 bis 20 Euro pro Tag bewegen. Ein großes Eröffnungsfest ist für das Frühjahr 2023 geplant. Mittlerweile können auch die neuen WC-Container genutzt werden.

Kreis Leonberg

Während der Fasnet auf den Putz hauen und nach der Party gleich ins eigene Camper-Bett purzeln, statt mit der S-Bahn den langen Weg zurück nach Stuttgart zu wagen? Geht in Weil der Stadt mit sechs asphaltierten Wohnwagenstellplätzen: Camper können hier gebührenfrei halten und haben obendrein Zugang zu einer Ver- und Entsorgungsstelle sowie vier Steckdosen. Der Stellplatz liegt zwar am Rande eines Parkplatzes, dafür muss man aber nur wenige Schritte gehen und ist schon im Grünen. Die historische Weiler Innenstadt ist ebenfalls nur ein paar Gehminuten entfernt.

Kreis Böblingen

Direkt neben dem Herrenberger Hallenbad im Längenholz befindet sich ein schöner Wohnmobil-Stellplatz. Auf der Schönbuch-Südseite gelegen, bietet er bei guter Sicht einen schönen Blick ins Obere Gäu. Im Sommer zudem ein idyllisches Plätzchen, auf dem es sich gut aushalten lässt, ist der Platz auf dem Venusberg in Aidlingen.