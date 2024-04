1 Ende März wurde der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingereicht. Foto: Avanti/Ralf Poll/r

Das Unternehmen Hanselmann & Cie. Technologies mit Sitz in Oppenweiler steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Die Geschäftsführung hat vor wenigen Tagen beim Amtsgericht Ludwigsburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Hanselmann & Cie. beschäftigt hierzulande aktuell rund 140 Mitarbeitende. Die Firma gilt als Spezialist für Kunststofftechnologien im Spritzgusssegment mit Standorten in Oppenweiler sowie einer Tochtergesellschaft im rund tausend Kilometer entfernten ungarischen Borsodnádasd. Zu den Kunden gehören unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Automotive und Maschinenbau.