1 Die Hochschule verzeichnet zum Wintersemester einen Bewerberrekord. Foto: Hochschule für Technik Stuttgart

Ein Studium scheint bei jungen Menschen mit Hochschulreife erste Wahl zu sein. Allein an der Technischen Hochschule Stuttgart sind 9000 Bewerbungen zum Wintersemester eingegangen.

Stuttgart - Die Studienplätze an der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) sind begehrt wie nie zuvor. Für das Wintersemester sind über das Online-Portal der Hochschule inzwischen 9000 Bewerbungen eingegangen. Damit übersteigt die Zahl der Bewerber die Vorjahresmarke um 50 Prozent. Insgesamt hat die Hochschule 818 Studienplätze zu vergeben, 626 davon in den Bachelor-Studiengängen und 192 in den Master-Studiengängen.

Auch Master-Studiengänge überlaufen

Nach Angaben der HFT sind die Bachelor-Studiengänge für Wirtschaftspsychologie mit 1599 Bewerbungen auf 36 Studienplätze, Betriebswirtschaft mit 1410 Bewerbungen auf 50 Plätze und Architektur mit 1288 Bewerbungen besonders gefragt. Für das Studienfach Architektur bedeutet dies einen Zuwachs von 230 Prozent bei konstant 80 Studienplätzen, die zur Verfügung stehen. Für den Master-Studiengang Architektur bewarben sich 236 Interessierte auf 30 Studienplätze. Den Master in Wirtschaftspsychologie wollen 392 Bewerber ablegen, zur Verfügung stehen 24 Studienplätze.

Auch Präsenzveranstaltungen geplant

In den nächsten Tagen soll die Vergabe der Bachelor-Studienplätze erfolgen, die Bescheide finden die Bewerber im Online-Portal der Hochschule, das Semester startet dann am 5. Oktober mit einer Vorbereitungswoche und am 12. Oktober mit dem Vorlesungsbetrieb. Wie die HFT mitteilt, ist für die Erstsemester eine Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen geplant, in der Vorbereitungswoche sollen die Studierenden die wichtigen Ansprechpersonen kennenlernen und sich im Studiengang orientieren.