Nachdem eine ehemalige Professorin ihrer New Yorker Universität eine Milliarde Dollar (etwa 920 Millionen Euro) gespendet hat, soll das Medizinstudium dort künftig für alle Studenten und Studentinnen kostenlos sein.

Bei der Spende der 93-jährigen Ruth Gottesman, die sich früher an der Uni unter anderem um Alphabetisierungsprogramme gekümmert hatte und Witwe eines Investment-Bankers ist, handele es sich um eine der höchsten an eine Bildungseinrichtung in der Geschichte der Vereinigten Staaten, teilte das Albert Einstein College of Medicine im New Yorker Stadtteil Bronx mit.

Bislang hatte die Universität rund 60.000 Dollar pro Jahr an Studiengebühren verlangt. Das hatte - wie bei vielen anderen US-Bildungseinrichtungen auch - dazu geführt, dass viele junge Menschen sich das Studium dort entweder gar nicht erst leisten konnten oder mit hohen Schulden abschlossen.