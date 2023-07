1 Im Wohnheim an der Schwerzstraße 1 in Hohenheim herrschen zum Teil katastrophale Zustände. Foto: Torsten Schöll

Stephan Dabbert ruft das Studierendenwerk dazu auf, junge Menschen mit ihren Wohnnöten ernst zu nehmen und kündigt pragmatische Hilfe an. Was bedeutet das konkret?









Auf Klagen von Studenten über untragbare Zustände in einigen älteren Hohenheimer Studentenwohnheimen hat nun auch der Rektor der Universität reagiert. Am Dienstag kündigte Stephan Dabbert „pragmatische Hilfe“ an, sollte es noch einmal zum Ausfall der Wasserversorgung im Wohnheim an der Schwerzstraße kommen. Wie Dabbert erklärt, habe er mit der Kanzlerin und dem Sportbeauftragten der Universität vereinbart, dass in diesem Fall die Duschen und Toiletten der Sportanlage in der Nähe der Wohnheime geöffnet werden. Im Mai hatte aufgrund der derzeitigen Sanierung des Wohnheims Schwerzstraße 3 das benachbarte achtstöckige Gebäude über Tage kein Wasser für Toiletten und Bad.