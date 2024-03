1 Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein zwei Jahre altes Kind reißt sich im nordrhein-westfälischen Bergkamen von seiner Mutter los und rennt in eine Einfahrt. Dort parkt gerade ein 51-Jähriger ein, der das Kind offenbar übersieht.











Link kopiert



Ein zweijähriges Kind ist in Nordrhein-Westfalen von einem einparkenden Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Ein 51-Jähriger habe am späten Dienstag in seiner Hauseinfahrt in Bergkamen einparken wollen und dabei das Kind übersehen, erklärte am Mittwoch die Polizei in Unna. Das Kind hatte sich zuvor von seiner Mutter losgerissen und war in die Einfahrt gerannt.