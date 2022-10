1 Das Kleinkind erlag wenige Stunden nach dem Unglück seinen Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 17 Monate altes Mädchen ist in Hagen aus einem Fenster gestürzt und gestorben. Das Kind hatte in der Familienwohnung im vierten Stock über ein Möbelstück das Fenster erreicht und fiel hinaus.















Im nordrhein-westfälischen Hagen ist ein 17 Monate altes Kleinkind aus einem Fenster gestürzt und wenige Stunden später in einer Klinik gestorben. Laut Angaben der Polizei am Donnerstag, hielt sich das Mädchen am Vortag in der Familienwohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses auf. Über ein Möbelstück gelang es zu einem Fenster und fiel hinaus.

Ein Rettungshubschrauber brachte das lebensgefährlich verletzte Kind in eine Spezialklinik, wenige Stunden später erlag das Mädchen seinen Verletzungen. Die Polizei ging von einem „tragischen Unglück“ aus.