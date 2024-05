1 Am Berliner Hauptbahnhof ist eine Frau bei einem tragischen Zugunglück ums Leben gekommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

Eine Frau ist am Mittwochabend auf dem Berliner Hauptbahnhof von einem ICE erfasst worden. Sie starb, ein Kind wurde schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.











Eine Frau ist am Mittwochabend am Berliner Hauptbahnhof von einem ICE erfasst worden und ums Leben gekommen. Ein Kleinkind erlitt sehr schwere Verletzungen, wie Landespolizei und Bundespolizei mitteilten. Der Hintergrund war am Abend noch unklar. Ein großes Aufgebot an Polizei und Rettungskräften war vor Ort. Teile des Berliner Hauptbahnhofs wurden gesperrt. Es kam zu Verspätungen und teils auch Ausfällen.