Ungewollter Laster in Erdmannhausen

1 Ein 45-Jähriger Speditionsmitarbeiter ist von zwei Männern in Erdmannhausen attackiert worden (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Franziska Koark

Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer will einen Betrieb im Kreis Ludwigsburg beliefern. Dass er sein Fahrzeug davor abstellt, passt zwei Anwohnern überhaupt nicht.















Erdmannhausen - Dass er seinen Lastwagen vor ihrem Zuhause parkte, hat für zwei Männer am Montag in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) ausgereicht, um dem 45-jährigen Fahrer eine Abreibung zu verpassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen die 22 und 50 Jahre alten Männer.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Laster-Fahrer gegen 7.50 Uhr in der Bahnhofstraße geparkt, weil er einem dort ansässigen Handwerksbetrieb Kabel liefern wollte. Sofort forderten ihn die beiden Anwohner auf, wieder wegzufahren. Nach Angaben des Opfers beleidigten die beiden Männer den 45-Jährigen hierbei. Der 45-Jährige gab dennoch klein bei und parkte um. Nachdem er die Kabel am Straßenrand abgeladen hatte, warfen die Störenfriede die Waren wieder zurück in den Lastwagen.

Als der 45-Jährige die Kabel abermals aus dem Laster auf die Straße verfrachtet hatte, zerkratzten der 22- und der 50-Jährige sein Fahrzeug und wurden dann auch handgreiflich. Sie schlugen dem Speditionsmitarbeiter den Waren-Scanner aus der Hand, drückten ihn gegen sein Fahrzeug und schlugen ihm ins Gesicht. Letztlich wurden die Beschäftigten des Handwerksbetriebs, den er beliefern wollte, auf die Auseinandersetzung aufmerksam und gingen dazwischen.