1 In den 80er-Jahren wurde der gebürtige Bietigheimer Günther Frank mit Ölbildern von Zügen bundesweit bekannt. Foto: Archiv

Der Ludwigsburger Günther Frank war in den Jahren um 1985 einer der bekanntesten Bahn-Maler in Deutschland. Nun werden seine Werke dem Bundesverkehrsministerium vermacht. Eines kommt sogar ins Kanzleramt.

Ludwigsburg - Ein Bild hat sich Irmgard Frank extra für die Bundeskanzlerin ausgesucht. Obwohl es nur Naturmotive und ein paar Vögel zeigt, findet es sie besonders passend für die eben erst 65 Jahre alt gewordene Angela Merkel. „Eigentlich wollte ich ihr ein Bild der Lok Tin Lizzy schenken“, sagt sie. Aber dann habe sie sich doch für die idyllische Natur entschieden. Der Großteil des Nachlasses von Günther Frank allerdings besteht aus Ölmalereien und Aquarellen von Lokomotiven. Und sie sollen dorthin, wo es thematisch passt: ins Verkehrsministerium.

Und so kommt es am Dienstag zu einer Begegnung von Irmgard Frank, der Witwe des vor 30 Jahren bundesweit in Erscheinung getretenen Bahnmalers Günther Frank, und dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). „Die Bilder passen hervorragend zu unserem Ministerium“, sagt er und schüttelt der Ludwigsburgerin die Hand. Eingefädelt hat das der Ludwigsburger Abgeordnete Steffen Bilger, seit anderthalb Jahren Staatssekretär im Haus von Andreas Scheuer. „Herr Bilger und ich haben denselben Zahnarzt“, erzählt Irmgard Frank, „da sind wir ins Gespräch gekommen.“

Wohin mit den vielen Bahn-Malereien?

Denn die lebensfrohe Dame befand sich in einer echten Notlage. Wie viele Künstler war Günther Frank ein großartiger Artist mit dem Pinsel, hat sich aber keine Gedanken über seinen Nachlass gemacht. So hat seine langjährige Gattin nun das ganze Haus voll stehen mit Bahndarstellungen. Diese werden nun, das hat der Minister zugesichert, im Verkehrsministerium und anderen untergeordneten Bundesbehörden ausgestellt. Und eben eines auch im Kanzleramt. „Frau Merkel hat ja viel Platz in ihrem Büro“, sagt Steffen Bilger.

Eine Vereinbarung, von der alle profitieren. Vor allem aber bleibt so das Andenken an einen Mann erhalten, der erst als Spätberufener zu seiner Kunst kam. Die treue Gefährtin und Mäzenatin Irmgard Frank schildert sein Leben in bunten Farben: Geboren wurde Günther Frank 1937 in Bietigheim-Bissingen, schon als Kind zeichnete er gerne in der Natur. „Er wollte Kunsterzieher werden und hatte schon eine Zusage an der Stuttgarter Akademie“, sagt Irmgard Frank. Doch seine Mutter, eine Kriegswitwe, sah sich nicht in der Lage, das Studium zu finanzieren. Stattdessen besorgte sie ihm eine Ausbildung als Malergeselle. Vor lauter Wut darüber hat er alle seine Werke zerrissen.

Ein spätberufener Künstler

Doch viel später, im Alter von 45 Jahren, entdeckte er sein Talent neu. Von dem Inhaber des Ludwigsburger Modelleisenbahngeschäfts Rees erhielt Frank einen Auftrag, auf die Fassade eines seiner Läden im Rems-Murr-Kreis eine große Dampflok zu malen. Zwar kam es nie dazu, doch in Günther Frank war der künstlerische Funke wieder entfacht – er begann erneut mit Aquarell- und Ölmalerei.

Er gestaltete großformatige Eisenbahnporträts, oft zwei auf drei Meter groß. Als die Deutsche Bahn 1985 ihren 150. Geburtstag feierte, waren Franks Bilder deutschlandweit gefragt. Reproduktionen wurden sogar nach Übersee versandt. „Er ist durch das ganze Land gereist“, sagt Irmgard Frank. Ein Eisenbahnmagazin veröffentlichte ein Jahr lang doppelseitige Poster von Frank-Zeichnungen. Reich geworden ist der Ludwigsburger Maler damit allerdings nicht. Obwohl er sogar nach China eingeladen wurde. Frank träumte davon, ein altes Bahnhofsgebäude in Boxberg bei Bad Mergentheim zu erwerben und dort ein Atelier einzurichten. Doch es fehlten das Geld und die Möglichkeiten, sich besser zu vermarkten. Immerhin konnte Frank sich ein Häuschen in Ludwigsburg anmieten und als Atelier nutzen. Und er leistete sich einen Mercedes 280 SE Baujahr 1969 – Oldtimer faszinierten ihn fast so sehr wie Lokomotiven.

Der weiße Malerkittel war sein Markenzeichen

Im Jahr 2000 musste er das Malen nach mehreren Operationen an der Hand aufgeben. Doch eines bleibt allen in Erinnerung, die ihn kannten: Den weißen Malerkittel, den er stets getragen hat. „Bis an sein Lebensende war das sein Markenzeichen“, erzählt seine Witwe.

Nun erfährt der 79 Jahre alt gewordene Künstler posthum eine hohe Würdigung. „Ich freue mich sehr, dass ich vermitteln durfte“, sagt Steffen Bilger. Aber es ist auch der Hartnäckigkeit von Irmgard Frank zu verdanken, dass die Werke ihres Mannes künftig an bahnpolitisch bedeutsamen Orten hängen. Und eines vielleicht sogar bald im Berliner Kanzleramt.