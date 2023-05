Unfallflucht unter Radlern in Steinheim

1 Der Jugendliche soll ein dunkles Pedelec gefahren haben. Foto: dpa/Uli Deck

Die Polizei such einen jugendlichen Pedelec-Fahrer, der am Dienstagabend in Steinheim mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen ist. Er ließ den Senior verletzt zurück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unfallflucht gibt es nicht nur unter Autofahrern: Ein 71-jähriger Rennradfahrer ist am Dienstag in Steinheim von einem Jugendlichen – der sich danach umgehend aus dem Staub machte – umgefahren worden. Abgespielt hat sich der Unfall gegen 20 Uhr auf dem Radweg hinter der Riedhalle. Dem 71-Jährigen kam dort ein Pedelec-Fahrer entgegen, der laut Polizei wohl die Kurve schnitt. Ein Zusammenstoß der beiden Radler war die Folge, wobei der Ältere stürzte und später im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unbekannte hielt zwar noch kurz an, setzte dann aber seine Fahrt unbeirrt fort.