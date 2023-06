Unfallflucht in Vaihingen an der Enz

1 Die Elfjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine elf Jahre alte Radfahrerin wird am Freitagmittag in Vaihingen an der Enz von einem Lastwagen erfasst und dabei leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer setzt seine Fahrt fort, die Polizei sucht Zeugen.









Eine elf Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Freitagmittag in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) von einem Lastwagen erfasst und dabei leicht verletzt worden. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.