Unfallflucht in Ostfildern

1 Die Polizei bittet nach dem Unfall um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

In Ostfildern im Kreis Esslingen wurde am Dienstagmorgen ein elfjähriger Junge von einem Auto gestreift, als er auf seinem Fahrrad unterwegs war. Der Fahrer des Autos fuhr einfach weiter, weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmorgen ein Kind verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab.