1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Foto: Imago//Wagner

Im Häusinger Weg in Ludwigsburg kam ein Auto von der Straße ab und stieß gegen eine Laterne. Ein Duo begutachtete zwar den Schaden, fuhr dann aber doch weiter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Und plötzlich war es dunkel: Ein Unbekannter hat am Dienstagabend im Häusinger Weg in Ludwigsburg eine Laterne umgefahren und sich einfach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, muss der Fahrer gegen 22.15 Uhr in Richtung Feldgärten unterwegs gewesen sein, als er oder sie nach rechts von der Straße abkam und gegen die Laterne stieß. Diese knickte um, wodurch die Beleuchtung in der gesamten Straße erlosch.