1 In Fellbach hat sich ein schwerer Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Ein 36-Jähriger ist am späten Dienstagabend in Fellbach unterwegs. Als er links abbiegen will, erfasst ihn ein überholendes Auto. Der Fahrer des Wagens fährt davon, der schwer verletzte Radler bleibt zurück.















Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten und Fahrerflucht in Fellbach sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Verursacher. Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr war ein 36 Jahre alter Radfahrer in der Rommelshauser Straße unterwegs. An der Einmündung zur Kleinfeldstraße Straße wollte er nach links auf einen dortigen Radweg abbiegen. Dabei wurde er jedoch vom Auto eines Unbekannten, der ihn genau in diesem Moment überholen wollte, gestreift. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, der mit einem Kleinwagen unterwegs war, fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der 36-Jährige, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm trug, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 bei der Polizei zu melden.

Erst am Sonntag war ein Radfahrer nach einem Wirtshausbesuch in Schmiden verunglückt. Er sagte aus, gegen 19 Uhr von einem dunklen, unbekannten Wagen am Hinterrad touchiert und zu Fall gebracht worden zu sein. Er wurde leicht verletzt.