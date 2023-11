Unfall und Fahrerflucht auf der A 81 bei Leonberg: Scharf gebremst – Mercedes fährt auf

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Malte Christians

Als ein unbekannter Fahrer unerwartet abbremst, kommt es zu einer Kettenreaktion. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Wegen Fahrerflucht sucht die Polizei einen Unbekannten, der am Dienstagvormittag in einen Unfall auf der A 81 bei Leonberg verwickelt war. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr im Bereich des Dreiecks Leonberg, kurz nach dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung München. Der Fahrer eines vermutlich dunkelblauen Kleinwagens fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen auf der Überleitung zur A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Nach bisherigen Aussagen bremste er abrupt ab, worauf der VW-Fahrer hinter ihm so stark abbremsen musste, dass die hinter ihm fahrende Mercedes-Lenkerin auffuhr. Der Unbekannte im Kleinwagen setzte die Fahrt in Richtung Karlsruhe fort und soll dabei über eine Sperrfläche gefahren sein. Der Schaden wurde auf 25 000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 07 11 / 6 86 90 entgegen.