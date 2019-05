1 Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Hemmingen schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einem Unfall nahe Hemmingen ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zuvor wollte ein 21-jähriger Autofahrer erste Hilfe bei einem Mann leisten. Der Biker krachte dann in das Auto des 21-Jährigen.

Hemmingen - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 1140 bei Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Er war in das Heck eines Autos gekracht, dessen Fahrer abgebremst hatte, um bei einem Mann, der auf einem Feldweg am Boden lag, erste Hilfe zu leisten.

Wie die Polizei meldet, war der 21-Jahre alte Honda-Fahrer kurz vor 17.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Hemmingen unterwegs. An der Einmündung zur Hemminger Straße hielten er und der nachfolgende 19-jährige Motorradfahrer an einer roten Ampel an.

Der Motorradfahrer flog nach dem Crash über das Auto

Dort erkannte der 21-Jährige, dass auf einem angrenzenden Feldweg ein Auto stand und eine Person daneben am Boden lag. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um einen medizinischen Notfall. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren der 21-Jährige und der 19-Jährige los.

Um Erste Hilfe leisten zu können, wollte der Autofahrer nach rechts auf den Feldweg abbiegen. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr auf das abbremsende Auto auf.

Der 19-Jährige flog über den Honda und stürzte vor dem Wagen auf den Boden. Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ein weiterer Rettungswagen, der wegen des medizinischen Notfalls bereits auf der Anfahrt war, brachte den Autofahrer, der auf dem Feldweg am Boden lag, ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.