Unfall mit schwer verletzter Person bei Waldenbuch: Zwei Autos krachen frontal zusammen

1 Auf der Tübinger Straße bei Waldenbuch kam am Freitagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

In Waldenbuch ist es am Freitagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.











Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitagnachmittag auf der Tübinger Straße in Waldenbuch (Kreis Böblingen) zu einem Frontalzusammenstoß. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen ist eine Person am Steuer eines Audis am Ortsausgang in einer Kurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengestoßen.