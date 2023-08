Ein Motorradfahrer will am Donnerstagabend auf der Landstraße in Berglen einen Lkw überholen, muss den Vorgang wegen Gegenverkehrs abbrechen und stürzt. Dabei gerät er unter den Anhänger des Lastwagen und wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen hat sich ein 56 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war nach Informationen der Polizei auf einer Harley-Davidson gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße von Birkenweißbuch in Richtung Schornbach unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen. Als er den Überholvorgang wegen des Gegenverkehrs abbrechen musste und stark bremste, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend geriet er mit einem Bein teilweise unter den Anhänger des von einem 53-jährigen Kraftfahrer gesteuerten Lastwagens und zog sich schwere Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Winnenden nach Zeugen des Unfalls. In diesem Zusammenhang werden insbesondere ein Audi-Fahrer und ein Porsche-Fahrer gesucht, die kurz zuvor ebenfalls den Streckenabschnitt befahren haben sollen. Sie werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 071 95/69 40 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.